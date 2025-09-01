Steekpartij in huis: vrouw raakt gewond en verdachte vlucht

Bij een steekpartij in een huis aan de Pessehei in Veldhoven is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt aan haar zij. De man is gevlucht.

De verdachte probeerde de vrouw in een auto mee te nemen, maar zij wist daaraan te ontsnappen. De vrouw zou het huis in zijn gegaan waar ze zou zijn gestoken, waarschijnlijk door de man. Hij is gevlucht en wordt gezocht door de politie.

Er zijn meerdere eenheden van de politie op zoek naar de man in de omgeving. Ook vliegt er een helikopter boven het gebied. De politie doet onderzoek in het huis.