Steekpartij in huis: vrouw raakt gewond, verdachte opgepakt

Bij een steekpartij in een huis aan de Pessehei in Veldhoven is maandagmiddag een vrouw gewond geraakt aan haar zij. De verdachte vluchtte na het voorval, maar werd later op de avond opgepakt.

De verdachte probeerde de vrouw in een auto mee te nemen, maar zij wist daaraan te ontsnappen. De vrouw zou het huis in zijn gegaan waar ze zou zijn gestoken, waarschijnlijk door de man.

Hij ging ervan door. Er werd door meerdere eenheden van de politie naar hem gezocht. Ook vloog er een helikopter boven het gebied. Ondertussen deed de politie onderzoek in het huis.

Volgens buurtbewoners zou het gaan om de ex van de vrouw. De politie kan alleen zeggen dat ze elkaar kennen.

Omwonden vertellen dat de vrouw er sinds een jaar zou wonen. De kinderen van haar zouden na de steekpartij zijn opgevangen bij de overburen.