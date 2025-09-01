Gewonde schietpartij met spoed naar ziekenhuis, rijstrook A58 afgesloten

Aan de Liesbosstraat in Breda heeft maandagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer wordt met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een rijstrook van de A58 van Breda naar Tilburg is hiervoor dicht.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij de schietpartij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een Van der Valk Hotel gerend voor hulp.

Op verschillende plekken in de omgeving is door de politie een plaats delict gemaakt. Het is onduidelijk waar de schietpartij exact heeft plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen dat het in de omgeving van de het Rithmeesterpark is gebeurd.

De kruising Princehagelaan en Ettensebaan is afgesloten voor een traumahelikopter. Er is iemand op een brancard naar buiten gebracht bij het hotel. Het slachtoffer wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarvoor is een rijbaan deels afgesloten. Op de A58 staat rond half zes ruim een halfuur file.

De politie roept getuigen op om zich te melden.