Slechts één gemeente houdt oogje in zeil tijdens Brabantse ontgroeningen

Voor studenten die lid worden van een vereniging breekt een spannende tijd aan: de ontgroening. De gemeente Tilburg is de enige Brabantse studentenstad met een gedragscode voor studentenverenigingen. "Deze richt zich op respectvolle omgang met elkaar, het voorkomen van discriminatie en vermijden van excessen, bijvoorbeeld tijdens ontgroeningen."

Vooral universiteitssteden Tilburg en Eindhoven hebben een rijk verenigingsleven, maar ook in Den Bosch en Breda is een aantal studentenverenigingen. Voordat je officieel lid bent van een studentenvereniging, is er vaak een ontgroening. Deze periode noemen ze tegenwoordig de 'kennismakingstijd', afgekort KMT.

Al jaren komen ontgroeningsactiviteiten negatief in het nieuws. In 2018 overleed de Belgische student Sanda Dia als gevolg van fysieke mishandeling tijdens een ontgroening. Begin dit jaar liep een ontgroening van de Hotelschool in Maastricht uit de hand, twee deelnemers meldden zich met uitputtingsverschijnselen bij de huisartsenpost en andere studenten vielen flauw.

Omroep Brabant is benieuwd of er in onze provincie speciale regels gelden tijdens de KMT's. Daarom vroegen we de gemeenten en onderwijsinstellingen naar hun ervaringen.

Geen speciale regels

De gemeente Den Bosch heeft geen structurele samenwerking met verenigingen, maar heeft wel contact met verenigingen over evenementen. In Breda is de samenwerking het ene jaar intensiever dan het andere jaar. "Dit jaar hebben we goed contact met de overkoepelende organisatie Verenig Breda, omdat die een vragenlijst hebben uitgezet onder studenten over tevredenheid."

In Breda gelden er vanuit de gemeente geen speciale regels tijdens de KMT. De gemeente is niet bekend met ontgroeningen of verplichte kennismakingsactiviteiten in haar stad. "We weten wel dat Verenig Breda zich op dit moment hard aan het maken is om van het negatieve stigma af te komen, wat met name is ontstaan door nieuwsberichten over bijvoorbeeld Vindicat in Groningen."

De gemeente Eindhoven geeft aan dat er geen samenwerking is met studentenverenigingen. Er gelden dan ook geen speciale regels voor de KMT of ontgroeningsactiviteiten. De gemeente Tilburg werkt wel actief samen met studentenverenigingen. Verenigingen worden actief betrokken als het gaat om studentenwelzijn en participatie.