Gewonde bij schietpartij en zorgen na grote brand: dit gebeurde er vandaag
Na acht kilo afvallen is het volkszanger Dennie van den Bosch uit Achtmaal eindelijk gelukt om in de populaire Eftelingattractie Danse Macabre te kunnen. De volkszanger, die lijdt aan dwerggroei, paste niet in het koorbankje. Hij heeft en holle rug en daardoor staat zijn buik wat verder naar voren. Na een intensieve afvalkuur onder begeleiding van zijn vriendin Melanie kon hij eindelijk zijn droom waarmaken. Hier lees je zijn verhaal:
In de omgeving van de Liesbosstraat in Breda is maandagmiddag een schietpartij geweest. De politie doet onderzoek in de omgeving. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Een rijstrook van de A58 van Breda naar Tilburg werd hiervoor afgesloten. Lees het verhaal hier:
De 66e editie van de Brabantsedag in Heeze was een groot succes. Het thema was carnaval. De grootste theaterparade van het jaar trok onder perfecte weersomstandigheden door de straten, met veel publiek langs de kant. Bekijk hier de foto's:
De Top 900, de jaarlijkse muzieklijst van Omroep Brabant Radio, is weer geopend voor stemmen. Deze week fietsen dj's door heel Brabant om stemmen te verzamelen. Ze starten in Son en eindigen in Bergen op Zoom. Lees hier meer details:
Omwonenden eisen een grondig onderzoek na de grote brand bij afvalverwerker Attero in Deurne vorige week. Ze maken zich zorgen over de veiligheidsvoorschriften en gezondheidsrisico's, en vragen om een einde aan zware industriële activiteiten in de buurt van woonwijken. Hier lees je hun verhaal: