Mogelijk explosief bij kazerne gevonden, hulpdiensten massaal uitgerukt

Vandaag om 20:53 • Aangepast vandaag om 21:14
Op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot zijn de hulpdiensten maandagavond massaal aanwezig. Er is mogelijk militair explosief materiaal gevonden op het terrein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen en doet onderzoek.
Volgens een woordvoerder van Koninklijke Marechaussee zou het gaan om 'mogelijk militair explosief materiaal' dat is ontdekt door een patrouille van de Koninklijke Marechaussee in een gebouw op het terrein.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Er is volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee nog veel onbekend.

De hulpdiensten staan volgens een 112-correspondent opgesteld bij de gebouwen waar de slaapvertrekken van militairen in zitten.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

