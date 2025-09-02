Huis gezin op instorten na felle brand, blussen moeilijk door werk aan weg

Een huis aan de Hofstraat in Eindhoven is maandagnacht verwoest door een brand. Volgens de brandweer is er kans dat delen van het dak en de rest van de woning instorten. Door een enorme vonkenregen en rook werd het treinverkeer even stilgelegd.

Uiteindelijk werd met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en materiaal voor waterwinning voorkomen dat de brand oversloeg naar de huizen van de buren.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook kwamen er veel vonken van het vuur af. Het huis ligt langs het spoor, waardoor het treinverkeer tijdelijk stilgelegd moest worden. Van 03.30 uur tot 05.00 uur reden er geen treinen.

In de woning woont een gezin met drie kinderen. Door een verbouwing woonde het gezin tijdelijk in een tuinhuis achter het huis. De brandweer heeft het huis met lint afgezet omdat er instortingsgevaar is.

Rond vier uur maandagnacht was de brand voor het grootste deel geblust. Omdat het huis instabiel is en de brandweer niet in het huis kan komen, wordt nog gekeken hoe de brand volledig geblust kan worden.