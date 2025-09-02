Drie Syrische asielzoekers neergestoken, traumaheli opgeroepen

Bij een steekpartij aan de Tongelresestraat in Eindhoven zijn maandagnacht drie mannen gewond geraakt. Naar de daders wordt gezocht.

De drie gewonden komen allemaal uit Syrië en verblijven in een asielzoekerscentrum. Het groepje is in het centrum van Eindhoven aangevallen. Ook zouden twee van hun fatbikes zijn gestolen.

De drie gewonde mannen liepen na het incident weg. Een van hen zakte uiteindelijk op de Kanaaldijk-Zuid in elkaar. Hij had een flinke steekwond in zijn zij en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. De andere mannen zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Door de taalbarrière was het voor de politie lastig om het verhaal helder te krijgen. De politie is nog op zoek naar de daders.