Gezin met baby betaalt hoge prijs voor falende nieuwbouw

Vorig jaar betrok het jonge gezin van Kimberly Bisschop (26) een nieuwbouwwoning in Grave die een droomhuis had moeten zijn, maar al snel een nachtmerrie werd. Waar de belofte van een duurzame warmtepomp hen juist lage lasten en gemak had moeten brengen, stapelen de problemen zich op. Torenhoge energierekeningen, geen warm water en een baby die dagelijks wakker schrikt van boren en timmeren in een onaf bouwwerk. Wat begon als een droomhuis blijkt een bouwval te zijn, met financiële, emotionele en gezondheidsproblemen tot gevolg.

Overal in de woning ligt zand, wat vanuit de luide omgeving naar binnen waait. "We maken overuren met de stofzuiger. Het is af en toe echt niet te doen." Zelfs de apparatuur in huis leidt onder de enorme hoeveelheid zand. "Onze robotstofzuiger heeft het al begeven, waardoor we al het werk nu zelf moeten doen."



Enorme kosten

En dat is nog maar een klein deel van een waslijst aan problemen die het nieuwbouwhuis met zich meebrengt. Zo zit het gezin sinds dit weekend zonder warm water door een probleem met de waterpomp. Het begon toen Kimberly in november vorig jaar ontdekte dat de energiekosten extreem hoog opliepen. "Dat vond ik erg gek, aangezien de woning als duurzaam werd aangeprezen."

Het was het begin van een lange zoektocht naar het probleem. "Na herhaaldelijk melden bij de verhuurder en diverse reparaties kwam de fabrikant van de pomp in maart langs. Hij kwam met een schokkende conclusie: de installatie is niet correct uitgevoerd en de warmtepomp is mogelijk zelfs ongeschikt voor onze woning."



Tot op de dag van vandaag is er geen oplossing voor de warmtepomp en staat er zelfs geen druk meer op. "Dit zorgt ervoor dat wij al dagen zonder warm water zitten." De kosten die 'het grapje' met zich meebrengt, zijn ook niet mals. "Doordat de pomp niet goed is geïnstalleerd, herkent hij niet of het warm of koud is. Hierdoor blijft hij hard draaien en betalen we maandelijks soms 900 euro aan energiekosten."



Niet gehoord

Het gezin zit ondertussen met de handen in het haar, vooral ook omdat ze zich door de verhuurder (Vb&t) niet gehoord voelen. "We worden voor helemaal niets gecompenseerd. We krijgen telkens enkel een excuus, maar er verandert niks."

Ook de beleidsvoering is volgens Kimberly af en toe compleet onduidelijk. "Door de hoge energiekosten kregen we een huurbetalingsuitstel van de verhuurder. Dat was erg fijn, maar een maand later hoorde we ineens dat we per direct de kosten moesten betalen. Anders zouden ze ons voor de rechter dagen. Gelukkig hebben we dit na meermaals bellen kunnen oplossen."



De stress eist ondertussen zijn tol voor Kimberly. "We voelen ons machteloos. Ik ben inmiddels doorverwezen naar een praktijkondersteuner, omdat het mij allemaal wat te veel wordt." Ze heeft door de situatie niet kunnen genieten van haar zwangerschapsverlof. "Dat neem ik de verhuurder erg kwalijk. Over drie weken moet ik weer aan de bak. Deze periode krijg ik niet meer terug. Het is gewoon een nachtmerrie."



Dagvaarding

Het gezin is vastbesloten om naar de rechter te stappen om alsnog een compensatie te eisen voor het leed dat hen is aangedaan. Ook dat loopt niet zonder slag of stoot. "Wij verdienen te veel om het Juridisch Loket in te schakelen en een advocaat kunnen we door alle hoge kosten niet betalen. Daardoor moet ik zelf een dagvaarding opstellen en dat kost enorm veel tijd. De hoeveelheid bewijzen en dossiers zijn niet te overzien. Het neemt het grootste deel van mijn tijd in beslag, en dat tijdens mijn verlof."

