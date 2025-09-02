Nog altijd geen Q-koortskliniek in Brabant: 'Problemen nog steeds urgent'

Nog altijd vinden gedeputeerde van Gezondheid Saskia Boelema (D66) en commissaris van de Koning Ina Adema dat er een speciale Q-koortspolikliniek in Brabant moet komen. Bijna twintig jaar na het begin van de Q-koortsuitbraak hebben nog zeker 1500 mensen in onze provincie te maken met bijvoorbeeld chronische vermoeidheid als gevolg van de ziekte.

Deze patiënten zijn als gevolg van de ziekte niet in staat om af te reizen naar één van de academische ziekenhuizen elders in het land, waar dankzij geld vanuit Den Haag wel speciale Q-koortscentra zijn. Dat zo'n centrum er in Brabant niet is gekomen, steekt in het provinciehuis in Den Bosch nog altijd. Met een stevige lobby was de hoop dat het geld hier zou belanden.

Ook is er nog altijd geen samenwerking tussen de universitaire ziekenhuizen en het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Volgens de Brabantse lobby was dat juist de meest geschikte locatie voor een speciaal behandelcentrum, omdat het ziekenhuis midden in het gebied ligt dat het hardst werd getroffen door Q-koorts. "Nergens anders zijn zoveel mensen getroffen door de Q-koorts", zegt Boelema. Hoewel het geld inmiddels is vergeven, blijft ze zich inzetten voor een 'eigen' Q-koortskliniek voor Brabant. "De problematiek in onze provincie is nog steeds urgent."

'Net zo erg als toeslagenaffaire'

Als het aan commissaris van de Koning Ina Adema ligt, zou het volgende regeerakkoord een passage over het lot van Q-koortspatiënten moeten bevatten. "Dit zit voor mij in dezelfde categorie als de toeslagenaffaire en Groningen, maar het valt niet zo op omdat de groep minder groot is."

Adema weet van kinderen die al hun hele leven ziek zijn door Q-koorts en niet gewoon naar school kunnen of met andere kinderen kunnen spelen. Ook weet ze van mensen die moesten stoppen met werken. "Het heeft ongelooflijk veel impact. Hoelang moeten mensen dat nog volhouden? Maak er werk van en zorg dat ze perspectief krijgen."

"We moeten van praten naar doen", stelt Adema die wijst op de drie rapporten van de Nationale ombudsman over Q-koorts en de nasleep ervan. "Dat is echt nooit eerder gebeurd."

Symposium

Adema vindt het hoog tijd dat Q-koortspatiënten weer perspectief krijgen. Ze hoopt dat tijdens een symposium komende donderdag goed wordt geluisterd naar Q-koortspatiënten en dat aanwezigen hun verhalen laten binnenkomen. "En dan wil ik wel eens zien wie er níet door wordt geraakt. Q-koorts heeft het leven van patiënten stilgezet. Niemand kan garanderen dat het weer goed komt." Omdat niet alle patiënten donderdag in staat zijn naar Den Bosch te komen, is er een livestream zodat ze er op afstand bij kunnen zijn.

Een inventarisatie van de provincie wees eerder uit dat er in gemeenten plannen zijn om ruim 4300 nieuwe huizen te bouwen in de omgeving van bedrijven met geiten. Boelema heeft gemeenten opgeroepen om bij de keuze van woningbouwlocaties rekening te houden met de nabijheid van geitenhouderijen en gezondheidsrisico's mee te wegen. Zij wil met ze in gesprek. "Het is niet de bedoeling dat we over vijftien jaar zeggen: dat wisten we niet."