'Explosief' bij kazerne blijkt emmer met oefenmateriaal

Op het terrein van de kazerne in Oirschot werd maandagavond een verdachte emmer gevonden. Het leek te gaan om militair explosief materiaal, maar na onderzoek dat dinsdagmorgen werd afgerond bleek het loos alarm. Het gaat om oefenmateriaal - een nep-explosief - dat per ongeluk was achtergelaten, melden de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee houdt vaker toezicht op kazernes, waaronder die in Oirschot. Tijdens een patrouille werd maandagavond een emmer gevonden met spullen die eruitzagen als een explosief. De marechaussee schakelde speciale herkenners in, maar ook die twijfelden. Daarom werd de EOD opgeroepen. Maandagavond konden ook zij nog niet zeggen of het echt gevaarlijk was.

Per ongeluk achtergelaten

Dinsdagochtend ging het onderzoek verder. Toen werd duidelijk dat het om oefenmateriaal ging. "Dat lijkt op een echt explosief, met draden en een ontsteker, maar er zit geen explosief materiaal in", legt een woordvoerder van de marechaussee uit.

Defensie gebruikt dit soort spullen om militairen te trainen in het herkennen en onschadelijk maken van explosieven. "Waarschijnlijk heeft iemand daarmee geoefend en het daarna hier neergezet. Door de patrouille is dit daarna herkend als mogelijk explosief materiaal", denkt de woordvoerder.

Lang onduidelijkheid

Volgens de woordvoerder duurde het langer dan normaal om vast te stellen dat het om een nep-explosief ging. Dat kwam waarschijnlijk door een afwijkende vorm of samenstelling. "Achteraf was het dus een mooie oefening voor ons", lacht de woordvoerder, "maar zo was het niet bedoeld."

Wie het oefenmateriaal op deze plek heeft neergelegd, is nog onbekend. Deze persoon wordt gezocht en hierover aangesproken, maar er is geen sprake van een misdrijf.