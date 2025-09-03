Efteling-medewerkers vissen wensbron leeg: 'Voelde me even Dagobert Duck'

Honderden kilo's muntgeld opvissen, daar waren de medewerkers van de Efteling deze week druk mee bezig. De bekende wensbron in de Efteling, waar bezoekers al sinds 1985 muntjes ingooien in ruil voor een wens, is leeggehaald. Alle opbrengst gaat naar Save the Children.

Het was een intensieve dag voor de medewerkers van de Efteling, want de put maakt zichzelf niet leeg. Met emmers werd het muntgeld naar bovengehaald en in plastic kratten verzameld. Dit gebeurde allemaal onder het toezicht van beveiligers. Een van de medewerkers grapte bij het verlaten van de put dat hij zich 'even Dagobert Duck' had gevoeld.

Het geld uit de wensbron komt van de bezoekers. Zij proberen vanaf de rand van de bron een muntje op het schaaltje van het beeld. dat vlakbij de attractie Symbolica staat, te gooien. Als je raak gooit, mag je een wens doen. Als je het schaaltje mist, valt het muntje in de put en gaat dit naar het goede doel.

De Efteling haalt de wensbron eens per jaar leeg sinds de opening in 1985. Niemand minder dan prinses Juliana opende de wensput. Zij was destijds toenmalig beschermvrouwe van Save the Children. Vanaf dat moment doneert de Efteling jaarlijks de opbrengsten aan Save the Children. Inmiddels is er al meer dan 200.000 euro gedoneerd.

Hoeveel er dit jaar uit de wensbron is gehaald, maakt de Efteling in oktober bekend.

Dus als je het schaaltje de volgende keer mist, dan weet je dat er alsnog een andere wens in vervulling gaat.