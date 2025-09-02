Familie over dood van 86-jarige man op woonerf: 'Onbeschrijfelijk'

De familie van de 86-jarige man die op gewelddadige manier om het leven kwam in Bergeijk, heeft in een gezamenlijke verklaring gevraagd om rust en privacy. De man werd vrijdagavond dood gevonden op het woonerf van zijn familie. Niet veel later werd in de omgeving een 62-jarige man uit Bergeijk aangehouden. Hij wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Het slachtoffer werd vrijdagavond zwaargewond gevonden in een stal bij de boerderij aan De Maaij. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de man al overleden. Het slachtoffer stond ingeschreven in het Belgische Lommel, dichtbij Bergeijk. Volgens buurtbewoners gaat het om de vader van de bewoner die op de boerderij woont.

De familie heeft in een gezamenlijke verklaring laten weten enorm verdrietig te zijn om het verlies van hun 'dierbare vader'. "Het verlies van onze echtgenoot, broer, vader en lieve oom is voor ons onbeschrijfelijk en veroorzaakt groot verdriet", zo staat in de verklaring.

"Wij zijn dankbaar voor de lieve reacties, het medeleven en de aangeboden hulp. Kaartjes worden zeer gewaardeerd, maar wij verzoeken vriendelijk om geen bloemen bij ons huis neer te leggen. Ook vragen wij om onze privacy te respecteren en ons de rust te gunnen om de gebeurtenissen en het verdriet te verwerken. Wij willen ons nu richten op een mooi afscheid van ons pap, één dat deze lieve mens verdient."

Voorgeleiding

De 62-jarige verdachte werd die vrijdagavond aangehouden vlakbij zijn boerderij aan de Hofmanheideweg in Bergeijk. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 86-jarige man. Dinsdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daar wordt bekeken of de man langer vast blijft zitten.