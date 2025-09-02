Man (62) aangehouden voor schietpartij bij hotel Van der Valk

Voor de schietpartij maandagmiddag in de omgeving van de Liesbosstraat in Breda is een man van 62 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een 39-jarige man gewond. Hij vluchtte het nabijgelegen hotel Van der Valk in voor hulp. De verdachte werd snel na de schietpartij opgepakt, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Mandagmiddag rond half vijf kwamen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen van mensen die schoten hadden gehoord. De vermoedelijke schutter was nog in de buurt van de Liesbosstraat toen de agenten aankwamen en hij gaf zich daar direct over aan de politie. Hij is aangehouden en zit vast op het bureau voor verder onderzoek.

Volgens de politie kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar. Het slachtoffer had meerdere verwondingen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde onder politiebegeleiding. Een deel van de A58 werd hier maandagmiddag voor afgesloten.