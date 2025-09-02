Navigatie overslaan

Brand op het dak van kerk in het centrum van de stad

Vandaag om 12:42 • Aangepast vandaag om 13:34
Brandweer rukte massaal uit voor de brand in de kerk (foto: Omroep Brabant).
Brandweer rukte massaal uit voor de brand in de kerk (foto: Omroep Brabant).
nl
Op het dak van de Grote Kerk in Oss heeft dinsdagmiddag een kleine brand gewoed. In eerste instantie rukte de brandweer massaal uit na de melding. Later bleek het mee te vallen. De brand is rond kwart voor een nog niet volledig geblust, maar de brandweer heeft het vuur wel onder controle.
Profielfoto van Loïs Verkooijen
Geschreven door
Loïs Verkooijen

Er werden meerdere blusvoertuigen ingezet en ook een hoogwerker en waterwagens kwamen om voor voldoende bluswater te zorgen.

De brandweer is rond kwart voor een nog met twee blusvoertuigen en een hoogwerker bezig met nablussen. Er kan nog rook zichtbaar zijn. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren dicht te houden.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.
Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!