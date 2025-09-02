Brand op het dak van kerk in het centrum van de stad

Op het dak van de Grote Kerk in Oss heeft dinsdagmiddag een kleine brand gewoed. In eerste instantie rukte de brandweer massaal uit na de melding. Later bleek het mee te vallen. De brand is rond kwart voor een nog niet volledig geblust, maar de brandweer heeft het vuur wel onder controle.

Er werden meerdere blusvoertuigen ingezet en ook een hoogwerker en waterwagens kwamen om voor voldoende bluswater te zorgen.

De brandweer is rond kwart voor een nog met twee blusvoertuigen en een hoogwerker bezig met nablussen. Er kan nog rook zichtbaar zijn. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren dicht te houden.