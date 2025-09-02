Woensdag herfstachtig: stevige buien, wind en kans op onweer

Na het mooie en stabiele nazomerweer lijkt het woensdag wel even herfst. Vanaf dinsdagavond trekken de eerste buien het land binnen en wordt het onstuimiger weer. Later vallen er stevige regenbuien met kans op onweer en wind, meldt Weerplaza.

Dinsdag blijft het in Brabant nog grotendeels droog, al neemt de bewolking geleidelijk toe. Vanuit het zuidwesten trekken de eerste buien het land in en lokaal kan het daarbij flink regenen. Verspreid over de nacht vallen er nog meer buiten.

Woensdagochtend start nat en onstuimig. Het regent flink en er staat een matige tot krachtige zuidenwind. Eind van de ochtend wordt het tijdelijk droger, maar de bewolking blijft overheersen. Ondanks het herfstachtige weer loopt de temperatuur op en in het zuidoosten kan het lokaal 24 graden worden.

In de middag zijn er wat zonnige perioden, maar later in de middag valt er weer veel regen. Vanaf zee trekken stevige buien het land over. Ook zijn er felle windstoten en is er kans op onweer. Aan de kust wordt het weer het meest onstuimig.

Lagedrukgebieden

Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door lagedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan. Die sturen een zuid- tot zuidwestelijke stroming onze kant op. Deze stroming neemt buien en wind met zich mee.

Vanaf zaterdag wordt het weer stabieler. Het wordt zaterdag zonnig en met een temperatuur tussen 21 en 24 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, maar is er wel meer bewolking.