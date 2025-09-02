Zorgverzekeraars helpen huisartsen bij openen nieuwe praktijk

Tienduizenden Nederlanders hebben geen huisarts vanwege een tekort aan praktijken en patiëntenstops. Zorgverzekeraars schieten huisartsen nu te hulp bij het openen van een nieuwe praktijk. Ze krijgen onder meer financiële steun. Huisartsen Amber Geerts en Anne Peeters konden dankzij die hulp in juni een nieuwe praktijk openen in Oosterhout.

"Al duizend mensen hebben zich bij ons ingeschreven, dus het gaat erg goed", zegt Geerts. Ze wilde al langer in de regio een eigen praktijk beginnen, maar de vele administratieve taken, het vinden van huisvesting, het organiseren van een digitaal loket en contractbesprekingen met zorgverzekeraars deden haar twijfelen.

In Oosterhout gold sinds september vorig jaar een patiëntenstop. Met de nieuw opgerichte praktijk van Geerts en Peeters kan iedere Oosterhouter weer rekenen op een eigen huisarts.

De overkoepelende huisartsenorganisatie in de regio, genaamd Zorroo, bood hulp door het pand van de huisartsenpost tijdelijk beschikbaar te maken voor de nieuwe praktijk. Deze zorggroep betaalt met steun van zorgverzekeraars het loon van de huisartsen.

De twee nieuwe huisartsen worden geholpen door een praktijkmanager van Zorroo, die in het begin de meeste administratieve taken op zich zal nemen terwijl ze de praktijkhouders in spe leert hoe het moet.

In de vingers krijgen

"Op deze manier kunnen we rondkomen én het praktijkhouderschap rustig in de vingers krijgen totdat we genoeg patiënten hebben", aldus Geerts. Als er 2400 patiënten zijn ingeschreven, moeten Geerts en Peeters op eigen benen kunnen staan.

Zorgverzekeraars experimenteren al drie tot vier jaar met steun aan huisartsen bij de oprichting van volledig nieuwe praktijken die nog geen patiënten hebben. Die steun wordt volgend jaar structureel. Dan kunnen huisartsen die een eigen praktijk willen beginnen financiële hulp aanvragen bij zorgverzekeraars, blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Vorig jaar had 60 procent van de huisartspraktijken in Nederland een patiëntenstop. Onlangs werd uitgerekend dat minstens 45.000 mensen zonder huisarts zitten én ruim 700.000 mensen op zoek zijn naar een andere huisarts in de buurt, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing.