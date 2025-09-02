Inwoners boos over nieuw parkeerbeleid: 'Ze zijn van de pot gerukt'

Inwoners van Oss zijn niet blij. De gemeente verandert vanaf 1 oktober het parkeerbeleid. Vergunningen worden duurder en bezoekers betalen meer in parkeergarages. Ook de parkeertijden worden uitgebreid. Inwoners zijn boos en denken dat bezoekers zo uit het centrum worden gejaagd. "Zo komt er helemaal geen hond meer naar de stad", reageert een bezorgde bewoner.

Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat minder mensen hun auto parkeren in het centrum. De parkeerkosten worden daarom hoger voor mensen die hun auto langer dan een halfuur in en om het centrum laten staan. De gemeente hoopt hiermee dat langparkeerders naar garages rondom de stad gaan. Het dagtarief daarvan stijgt van vier naar zes euro. Daarnaast worden ook de tijden aangepast: betaald parkeren geldt voortaan niet meer tot zes, maar tot tien uur 's avonds. Volgens de gemeente wordt dit gedaan om meer ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers en groen. Dat is nodig omdat de stad groeit en de binnenstad leefbaar moet blijven. "Om Oss gastvrij, groen en goed bereikbaar te houden, moeten we slim omgaan met de beschikbare ruimte", meldt de gemeente op haar website.

"Ze zijn gewoon van de pot gerukt."

Maar inwoners van Oss zijn absoluut niet te spreken over het nieuwe parkeerbeleid. Ze zijn bang dat het centrum van Oss, dat volgens hen al vrij rustig is, nu al helemaal geen bezoekers meer trekt. Onder de aankondiging van Weekblad Regio Oss reageren meer dan tweehonderd Ossenaren verontwaardigd op de plannen van de gemeente. "Ze zijn gewoon van de pot gerukt", schrijft Lizette bijvoorbeeld. Volgens haar wordt een parkeervergunning ook nog eens dertig euro per jaar duurder. "Ik vind het ronduit belachelijk! Inwoners rondom het centrum zijn ook de dupe", schrijft Daphne. En Tamara zegt: "De winkels zijn tot zes uur open en op koopavond tot acht uur, maar we moeten gaan betalen tot tien uur 's avonds! Niet alleen winkels, maar ook horeca gaat hierdoor kapot."

"De leegstand van de winkels blijft zo wel intact."

Volgens veel van de inwoners gebeurt er de laatste jaren al weinig in Oss: er is leegstand en de horeca zou het zwaar hebben. Veel mensen die willen winkelen en uitgaan zouden daarom al snel naar het nabijgelegen Uden trekken. Inwoners vrezen nu dat dit alleen maar erger gaat worden. "Niks te doen in Oss, veel winkels staan leeg. En dan gaan we parkeren nog duurder maken. Waarom?", vraagt Patricia zich af. "Gek hè dat mensen liever naar Uden gaan", zegt Wendy. Ook Nicky reageert: "Er is al geen reet te doen in het centrum en dat wordt alleen maar erger. Hoe maken we een stad kapot?" En Anja: "Tja, de leegstand van de winkels blijft zo wel intact". Omroep Brabant heeft naar aanleiding van de zorgen van bewoners vragen gesteld aan de gemeente Oss. Zij heeft dinsdagmiddag nog niet gereageerd.