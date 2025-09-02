Navigatie overslaan

Zeven jongeren opgepakt na steekpartij en zware mishandeling

Vandaag om 14:25 • Aangepast vandaag om 15:32
Foto ter illustratie (foto: Politie).
De politie heeft zeven jonge mannen, in leeftijd variërend tussen de 15 en 19 jaar, aangehouden na een steekpartij en zware mishandeling afgelopen juli in Den Bosch. Een van de verdachten, een 15-jarige jongen uit Den Bosch, wordt verdacht van betrokkenheid bij beide zaken.
De steekpartij gebeurde op vrijdag 18 juli op de Brede Haven. Een 18-jarige man raakte daarbij gewond. Na de steekpartij renden vier jongens weg.

Een dag later werd een man zwaar mishandeld aan het Nachtegaalslaantje, ook in Den Bosch. Hij zou zijn toegetakeld met een fietsketting. Het slachtoffer lag op de grond toen de agenten hem vonden. Zo'n twintig mensen zouden zijn gevlucht.

De andere verdachten komen uit Zaltbommel, Berlicum en Den Bosch. De politie sluit meer aanhoudingen in beide zaken niet uit.

