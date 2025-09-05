NAC Vrouwen staan voor enorme uitdaging: 'Gaat veel op ons afkomen'

De vrouwen van NAC debuteren zondag 7 september in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Hoofdtrainer Jan de Hoon is net een maand werkzaam in Breda en gaat proberen om met een piepjong team handhaving af te dwingen. Met haar 26 jaar is Kim Hendriks de oudste speelster in de selectie. “Het is hartstikke mooi om met dit logo op de borst in de Eredivisie te voetballen”, zegt ze.

NAC startte vorig seizoen in de Eerste Divisie A en promoveerde in de winterstop naar de eerste Divisie B, waaruit je kunt promoveren. De Bredase ploeg eindigde als derde, maar toen Fortuna Sittard bekendmaakte het vrouwenteam terug te trekken, kwam er voor NAC een plekje vrij omdat de beloftenteams van Ajax en PSV niet mochten promoveren.

Lang de tijd om zich voor te bereiden had De Hoon (48) niet. Pas eind juli tekende hij een contract in Breda, nadat zijn voorganger Richard Mank voor een baan bij de KNVB koos. “Het is heel snel gegaan allemaal. Na een aantal gesprekken was het gevoel goed en stond ik voor de groep.” Het is zijn eerste job als coach bij de vrouwen. Voorheen had hij diverse functies bij FC Den Bosch en Willem II. “Met dames werken is nieuw voor me, maar met een team werken natuurlijk niet. Je moet je als trainer altijd verdiepen in de groep die je hebt en weten wat de kwaliteiten van speelsters zijn. Uiteindelijk wil je met z’n allen ergens naartoe werken. Zo willen we speelsters individueel laten ontwikkelen en uiteraard het team.”

Jan de Hoon, trainer van NAC Vrouwen (foto: Leon Voskamp).

Zijn gevoel zo vlak voor het debuut in de Eredivisie is goed. “De doelstelling van NAC was om binnen drie jaar in de Eredivisie te voetballen. Dat is na een jaar al gelukt en dus moet de hele organisatie groeien. Wij zijn topsporters en hebben de ambitie om het hoogst mogelijke te realiseren. Dat zal een uitdaging zijn en er gaat veel op ons afkomen. Er zijn maar een paar meiden die ervaring in de Eredivisie hebben. Maar we gaan er met z’n allen alles aan doen om erin te blijven.” Kim Hendriks, de nicht van voormalig NAC-speler Ramon Hendriks, kan niet wachten op de openingswedstrijd tegen een van haar oude clubs: Feyenoord. “Onze voorbereiding was prima, gezien de uitslagen. Waar we straks staan in de Eredivisie zullen we zien. Het liefste gaan we voor handhaving, maar het voornaamste doel is alles geven en keihard werken. Anders kun je net zo goed niet komen, voor jou honderd anderen. Maar voetballen voor deze mooie club met geweldige supporters, daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”