Ina moet dierenweide teruggeven aan gemeente: ‘Ze pakken mijn hobby af'

Er gaat geen dag voorbij waarop de 73-jarige Ina van Lieverloo niet naar haar zeven schaapjes gaat. Op de dierenweide aan de Mozartlaan in Oss vindt ze rust, troost en houvast. Al vijftien jaar zorgt ze met liefde voor haar dieren. Maar nu dreigt ze die plek kwijt te raken: de gemeente Oss wil het huurcontract beëindigen na het overlijden van haar man. “Als ik dit kwijt ben, val ik in een gat”, zegt ze met tranen in haar ogen.

Voorzichtig strooit Ina een handje voer in het gras. Meteen draven haar schapen op haar af. “Ik kom elke dag naar mijn schaapjes. Soms zelfs meerdere keren per dag”, zegt ze terwijl de dieren om haar heen lopen. Ina en haar man kregen de weide in 2010 van de gemeente. Hun vorige weide, die ze sinds 1986 hadden, werd toen ontruimd. “Wij houden gewoon van beestjes,” vertelt ze. “De kinderen wilden een pony en ik had schapen. Daar heb je ruimte voor nodig, dat kan niet in de achtertuin. Dus hebben we dit stukje grond aangevraagd en gekregen.” Jarenlang ging alles goed. Ina en haar man betaalden netjes de jaarlijkse rekeningen. Maar toen haar man in 2020 plotseling overleed, veranderde alles. Omdat hij het huurcontract als enige mocht ondertekenen, ziet de gemeente het nu als beëindigd. “Mijn dochter heeft toen meteen gemaild dat hij was overleden en dat ik graag wilde blijven", zegt Ina. “We hebben nooit een reactie gekregen, maar elk jaar kwamen gewoon de rekeningen. Dus wij gingen er vanuit dat het contract stilzwijgend verlengd is.”

“Ze pakken niet alleen mijn hobby af, ook mijn therapie.”

Tot begin dit jaar. In januari kreeg de 73-jarige Osse een brief van de gemeente: ze moest binnen twee maanden vertrekken. “Omdat mijn man vijf jaar geleden is overleden en het contract dus officieel beëindigd is,” legt ze uit. “Ik schrok me kapot. Ik snap nog steeds niet waarom ze pas vijf jaar later met die boodschap komen.” Eigenlijk moest Ina in maart al vertrekken, maar omdat ze niet zo snel een andere plek kon vinden voor haar dieren, krijgt ze uitstel tot januari volgend jaar. Maar ook dan wil Ina niet niet weg uit haar dierenweide. “Als ze dat na het overlijden meteen hadden gezegd, had ik het misschien nog kunnen accepteren. Maar vijf jaar later? Nee, zo werkt het niet voor mij”, zegt ze. “Ze pakken niet alleen mijn hobby af. Het is ook mijn therapie.”

Ina in haar schapenweide in Oss die ze dreigt te verliezen (foto: Megan Hanegraaf).

Ina gaat elke dag op de fiets naar haar schapen. Hier vindt ze rust. “Ik ben mijn man verloren en een half jaar geleden is plotseling ook een van mijn dochters overleden door een ziekte. Dan is het fijn dat je dieren hebt om voor te zorgen. Het zorgt ervoor dat ik naar buiten ga, maar ook dat ik mijn hoofd even leeg kan maken.”

“Het idee dat ik mijn schaapjes weg moet doen, doet pijn.”