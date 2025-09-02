Ruben van Bommel is niet fit en ontbreekt bij Jong Oranje

Ruben van Bommel mist volgende week het thuisduel van Jong Oranje met Israël in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2027. Dat vindt in Albanië en Servië plaats. Volgens PSV heeft de vleugelspeler lichte klachten overgehouden aan het verloren thuisduel van zaterdag met Telstar (0-2).

Israël is volgende week dinsdag de eerste tegenstander van Jong Oranje richting de Europese eindronde. Noorwegen, Bosnië en Herzegovina en Slovenië zijn de andere teams in de poule. De KNVB laat geen publiek toe bij het duel met Israël in Venlo. "In overleg met de autoriteiten is er vanwege veiligheidsredenen rondom deze wedstrijd besloten om deze zonder publiek af te werken", meldde de voetbalbond vorige week.