Man (74) die kinderen seksueel benaderde, blijft langer vast

De 74-jarige man uit Nijmegen die zijn geslachtsdeel aan minderjarige meisjes liet zien bij een basisschool in Helmond, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald. De man wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van het seksueel benaderen van kinderen.

De man zou vorige week woensdag zijn piemel aan meisjes uit groep 3 en 4 hebben laten zien. Dat gebeurde bij basisschool 't Hout aan de Mahoniehoutstraat in Helmond. De meisjes waren buiten aan het spelen toen de verdachte tevoorschijn kwam en de weg vroeg aan de meisjes. "De meisje liepen een stukje mee en toen liet hij ineens zijn geslachtsdeel zien", zo vertelde schooldirecteur Maarten Jacobs aan Omroep Brabant. De man zou daarna tegen de meisjes hebben gezegd dat ze het niet door mochten vertellen. Ook vroeg hij of de meisjes hun eigen geslachtsdeel wilden laten zien. Dat hebben de meisjes niet gedaan. Ze zijn er samen vandoor gegaan. Hun ouders hebben vervolgens de politie gebeld.

Spullen in beslag genomen

Drie dagen later is de 74-jarige man opgepakt door de politie. Hij is gevonden via camerabeelden. Bij hem thuis zijn gegevensdragers in beslaggenomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kunnen politie en het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. De man wordt verdacht van het 'seksueel benaderen van kinderen'. Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de Nijmegenaar veertien dagen langer vast blijft zitten. 'Fijn als de rust terugkeert'

Volgens schooldirecteur Jacobs gaat het goed met de meisjes. "Wij volgen de kinderen nu. Als we merken dat ze er last van hebben en ermee rond blijven lopen, grijpen we in. Maar in situaties waarin iets spannends gebeurt, is het ook fijn als de rust terugkeert. En dat we gewoon de dingen doen zoals we ze elke dag doen.” Dit vonden ouders maandag van de gebeurtenis: