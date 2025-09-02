Navigatie overslaan

Frits van Eerd verliest alle macht binnen Jumbo

Vandaag om 16:46 • Aangepast vandaag om 17:11
Frits van Eerd die eerder de rechtbank in Groningen verlaat na de uitspraak (archieffoto: Vincent Jannink/ANP).
Het Veghelse supermarktconcern Jumbo heeft de zeggenschap van de voormalige topman Frits van Eerd ingetrokken zolang de witwaszaak rond hem loopt. Dat betekent dat hij in tegenstelling tot de andere aandeelhouders, Colette Cloosterman-van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd, geen stem meer heeft bij besluitvorming over Jumbo. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.
"Deze maatregel is in afstemming met de banken van Jumbo doorgevoerd en gaat per direct in en blijft in ieder geval van kracht zolang de zaak loopt", aldus Jumbo.

Witwassen en omkoping
De rechter veroordeelde Van Eerd vorige maand tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. De ex-topman gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Jumbo had eerder juist altijd gezegd geen partij te zijn in de zaak tegen Frits van Eerd, omdat hij privé betrokken was. De rechter overwoog vorige maand echter in het vonnis dat het bedrijf benadeeld zou kunnen zijn.

"Hoewel Jumbo geen partij is in de zaak en de uitspraak geen directe gevolgen heeft voor haar dagelijkse bedrijfsvoering, bestudeert Jumbo het vonnis van de rechter zorgvuldig op de mogelijke impact op het bedrijf", stelt Jumbo nu.

De supermarktketen zegt dat een interne stuurgroep van het bedrijf dit nauwgezet zal blijven monitoren. "Als na hoger beroep (en eventueel cassatie) definitief sprake blijkt van benadeling, behoudt Jumbo het recht om de geleden schade te verhalen. Jumbo zal dit dan op passende wijze en vertrouwelijk afwikkelen."

