Babynieuws: tweede kindje voor Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney

Topvoetballer Frenkie de Jong en zijn jeugdliefde Mikky Kiemeney uit Hilvarenbeek zijn opnieuw ouders geworden. Op Instagram deelt het stel een foto waarop ze samen met hun pasgeboren zoontje te zien zijn. Het jongetje Mason werd geboren op 21 augustus.

Frenkie en Mikky maakten in mei via sociale media bekend dat ze hun tweede kindje verwachtten. Hun eerste zoon, Miles, werd geboren op 21 november 2023.

Het stel kent elkaar al sinds hun middelbare schooltijd in Tilburg. In 2014 sloeg de vonk over. Na een verloving van twee jaar gaven ze elkaar in het geheim het jawoord in Hilvarenbeek. Sinds 2019 woont het stel in Barcelona, waar De Jong uitkomt voor FC Barcelona.

Wachten op privacy instellingen...