NAC-directeur: 'Wij walgen van iedere vorm van racisme en haat'

Spelers van NAC hebben afgelopen zondag na een nederlaag tegen AZ (0-1) berichten met 'verwerpelijke teksten en verwensingen' ontvangen. NAC wil actie ondernemen tegen de accounts die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat meldt de Bredase club op de website.

NAC neemt in de verklaring afstand van racisme, haat en bedreigingen die spelers soms online ontvangen.

'Wij accepteren dit onder geen enkel beding en ondernemen - zodra geïdentificeerd - gericht actie tegen deze kwaadwillenden', schrijft de club. Wat die actie precies inhoudt, laat NAC in het midden.

Directeur Remco Oversier licht het besluit toe. "Wij walgen van iedere vorm van racisme, haat of bedreiging", stelt hij. NAC wil er volgens de directeur alles aan doen om dit uit te bannen, 'want het raakt mensen ontzettend hard'.

'Laffe accounts'

"Wij staan voor onze spelers, zoals we dat doen voor alle mensen die bij NAC betrokken zijn", vult de directeur aan. "De club maakt werk van dit soort incidenten en zal er alles aan doen de boosdoeners te bestraffen."



De directeur sluit af met een oproep om dit soort 'laffe, anonieme accounts massaal te rapporteren' op sociale media.