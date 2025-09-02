Boom op spoor: komende dagen geen treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg

Een omgevallen boom heeft dinsdagavond bij Vught voor veel schade gezorgd aan het spoor tussen Den Bosch en Tilburg. Het treinverkeer ligt naar verwachting tot vrijdagochtend stil. ProRail noemt de omvang 'behoorlijk groot'.

De boom ligt sinds iets na zes uur op het spoor bij de De Bréautélaan. De boom heeft de bovenleiding vernield. Ook de palen van de bovenleiding zijn beschadigd geraakt. Volgens een woordvoerder van ProRail is hierdoor 'het probleem niet zo snel opgelost'.

De omvang van de schade is erg groot. "Na de eerste melding is er meteen een aannemer naartoe gegaan. Ook incidentenbestrijders zijn al aanwezig. Zij proberen een plan te maken voor hoe het probleem opgelost kan worden."

ProRail laat dinsdagavond weten dat de schade zo groot is dat ze de komende dagen bezig zullen zijn met het herstellen van de bovenleiding. Er wordt geadviseerd om de reisplanner van de NS in de gaten te houden.