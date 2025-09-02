Boom vernielt bovenleiding bij Vught, spoor voorlopig dicht

Een omgevallen boom heeft dinsdagavond bij Vught voor veel schade gezorgd aan het spoor tussen Den Bosch en Tilburg. Het treinverkeer ligt tot zeker woensdagochtend zeven uur stil, maar volgens ProRail is het moeilijk te zeggen wanneer treinverkeer weer op het spoor mogelijk is.

De boom ligt sinds iets na zes uur op het spoor bij de De Bréautélaan. De boom heeft de bovenleiding vernield. Ook de palen van de bovenleiding zijn beschadigd geraakt. Volgens een woordvoerder van ProRail is hierdoor 'het probleem niet zo snel opgelost'.

De schade is erg groot. "Na de eerste melding is er meteen een aannemer naartoe gegaan. Ook incidentenbestrijders zijn al aanwezig. Zij proberen een plan te maken voor hoe het probleem opgelost kan worden."

De woordvoerder weet dinsdagavond nog niet hoelang er geen treinverkeer mogelijk zal zijn. De schade is in ieder geval 'enorm groot'.

De Bréautélaan is afgezet. Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig.