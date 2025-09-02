'Schietpartij is kermisruzie om miljoenenattractie'

De schietpartij die maandagmiddag plaatsvond in de omgeving van de Liesbosstraat in Breda heeft te maken met een conflict tussen twee voormalige zakenpartners in de kermiswereld. Meerdere bronnen bevestigen dit aan De Telegraaf. Bij de schietpartij raakte een 39-jarige man zwaargewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De 62-jarige verdachte is een bekende van het slachtoffer.

De attractie, een funhouse, werd gebouwd in Noord-Holland en geldt als een miljoenenproject in de kermisbranche.

Aan de schietpartij ging volgens De Telegraaf een afspraak bij een civiel advocaat vooraf. Daar probeerden de twee kermisondernemers een zakelijk conflict af te handelen. De twee mannen zouden samen een investering hebben gedaan in een funhouse als kermisattractie. Het zou 'de grootste verplaatsbare attractie van Europa' zijn.

Schietpartij na poging tot bemiddeling

Wat begon als een poging tot bemiddeling escaleerde maandag volledig toen de spanning tussen de voormalige partners opliep. De advocaat belde de politie toen de situatie uit de hand dreigde te lopen. Niet veel later vielen er schoten.

Een 39-jarige man raakte daarbij gewond en rende naar het nabijgelegen Van der Valk Hotel Breda om hulp te zoeken. Hotelmedewerkers sloegen direct alarm, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. De politie zette het gebied rond de Princenhagelaan ruim af, een traumahelikopter landde in de buurt en een rijstrook van de A58 werd tijdelijk afgesloten om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis te vervoeren.

De verdachte, die volgens bronnen een voormalige compagnon is van het slachtoffer, gaf zich kort daarna over in de buurt van het hotel en werd door de politie meegenomen. Hij zit vast voor verder verhoor. Volgens kermisexploitanten zou de schutter onlangs een rechtszaak hebben verloren van zijn voormalige zakenpartner en dat slecht hebben kunnen verkroppen.

Grote opschudding in kermiswereld

Binnen de kermiswereld zorgt de schietpartij voor grote opschudding. Meerdere exploitanten spreken van een al langer sluimerend conflict, maar durven niet met naam in de media. "Dit hakt er enorm in", vertelt een betrokken: "Al zijn dit geen echte kermismensen."

De politie bevestigt de aanhouding, maar doet vooralsnog geen mededelingen over de achtergrond van het conflict of de toestand van het slachtoffer. Volgens ingewijden is die toestand "zorgelijk". Het onderzoek naar de toedracht en achtergronden is in volle gang, laat een politiewoordvoerder weten.