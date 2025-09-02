Verzorger TOP Oss voor vier wedstrijden geschorst

TOP Oss-verzorger Chris van der Veeken is voor vier wedstrijden geschorst. Van der Veeken kreeg vrijdag een rode kaart nadat de vlam in de pan sloeg tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Dordrecht.

De wedstrijd werd gespeeld in eigen huis en zou met 0-3 verloren worden door de thuisploeg. Van der Veeken werd boos na de 0-2, die volgde nadat Oss een penalty claimde. De verzorger moest worden tegengehouden door Sjors Ultee, coach van TOP Oss.

Daarop ontving verzorger Van der Veeken een rode kaart. Dinsdag maakte de KNVB dus bekend dat hij ook een schorsing krijgt van vier wedstrijden. Dat is een straf die niet vaak gegeven wordt, zeker niet voor verzorgers.

‘Menselijkheid’

Vlak voor de wedstrijd werd Top Oss-assistent Hans van de Haar getroffen door een herseninfarct. In een liveshow van YouTube-platform FC Afkicken zei hoofdtrainer Ultee maandag dat hij daarom op meer ‘menselijkheid’ had gehoopt van de arbitrage.

“We hebben een beroep overwogen, maar we hebben aan alle kanten gelezen dat we kansloos zijn”, zei de hoofdcoach. “De arbitrage voelde zich waarschijnlijk bedreigd. Zoiets krijg je dan te horen.”