Man gewond bij steekpartij, politie zoekt twee mannen

Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Damianusdreef in Valkenswaard. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn bij de steekpartij.

Volgens een woordvoerder is er nog niemand aangehouden. Wel is er een Burgetnetmelding uitgestuurd met het signalement van de twee mannen.

Over de exacte toedracht en aanleiding is nog niets bekend, meldt de politie verder. Ook de plek waar de steekpartij plaatsvond is nog onduidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek in de Damianusdreef en omringende straten.

Signalement

De mannen (of jongens) zijn volgens de Burgernetmelding tussen de 16 en 23 jaar. Een van hen droeg zwarte kleding met een zwart petje. De ander had een grijs trainingspak aan.

Wie meer weet over de steekpartij of de verdachten, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.