Twee groepjes Syrische jongeren betrokken bij steekpartij

Bij de steekpartij aan de Tongelresestraat in Eindhoven maandagnacht waren twee groepen Syrische jongeren betrokken. Dat zegt burgemeester Dijsselbloem dinsdagavond. De burgemeester bekijkt of het nodig is om maatregelen te nemen. Drie Syrische jongeren, die verblijven uit een opvanglocatie in Geldrop, raakten gewond bij de steekpartij.

Burgemeester Dijsselbloem laat weten dat er 'twee groepjes met Syrische jongeren betrokken zijn geweest' bij de steekpartij. Wie waarvoor verantwoordelijk is laat hij in het midden, mar volgens de burgemeester heeft de politie 'drie andere personen aangehouden, die niet afkomstig waren uit Eindhoven maar uit de Randstad'.

De burgemeester bekijkt nu 'of er bestuurlijke maatregelen nodig en mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld gebiedsverboden'.

COA maakt zich zorgen

De groep met jongeren is volgens de politie maandagavond aangevallen. Daarbij werd ook gestoken. Ook zijn twee fatbikes van de jongeren gestolen. Drie jongeren (16, 17 en 17 jaar) raakten bij de aanval gewond. De slachtoffers komen allemaal uit Syrië en verblijven in een opvangcentrum van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Het COA maakt zich zorgen over de veiligheid van bewoners van de opvanglocatie in Geldrop. Zij zeggen dat zowel de inwoners als de medewerkers van het opvangcentrum geschrokken zijn van wat is er gebeurd.

Ook adviseert het COA de 54 jongens en meisjes die in hetzelfde opvangcentrum zitten als de slachtoffers om 's avonds niet de straat op te gaan. "Het is onderwerp van gesprek", zegt een woordvoerder. "Over andere maatregelen kunnen we niks zeggen vanwege de veiligheid."