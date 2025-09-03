Dronken bestuurster knalt op verkeerslicht, bijrijder loopt snelweg op

Een dronken bestuurster is in de nacht van dinsdag op woensdag met haar auto tegen een lantaarnpaal en een verkeerslicht gebotst. De vrouw reed op de Keulsebaan tussen Liempde en Boxtel toen ze de macht over het stuur verloor en tussen de twee palen tot stilstand kwam. Ook haar bijrijder, die eveneens dronken was, maakte het bont.

De politie en ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk. De vrouw werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Maar ook aan haar bijrijder had de politie de handen vol.

De man was het namelijk niet eens met de aanhouding. Hij weigerde meerdere keren om te vertrekken en probeerde zelfs de A2 op te lopen. Uiteindelijk kregen de agenten de dronken man weer de juiste kant op. Hij is naar huis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd en is afgevoerd door een bergingsbedrijf.