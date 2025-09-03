Man neergestoken, politie doet inval en verricht arrestaties

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee mannen aangehouden in Valkenswaard in verband met een steekpartij eerder op de avond. Bij de steekpartij raakte een man gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na het incident sloot de politie volgens een 112-correspondent de straat Victordal af voor onderzoek. De politie zegt ook onderzoek gedaan te hebben op de Damianusdreef.

Burgernet

Daarnaast werd er een Burgernetmelding verstuurd met het signalement van de daders. Het zou gaan om twee mannen (of jongens) tussen de 16 en 23 jaar oud. Over de toedracht en aanleiding is nog niets bekend.

Later op de avond deden agenten een inval in een huis aan het Binneveld, zo’n twee kilometer van de plaats van het incident. Daar werden de twee verdachten aangehouden. Zij zullen worden verhoord.

Hoe het nu gaat met het slachtoffer is nog onduidelijk.