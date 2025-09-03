Na hele nacht werken: boom al van spoor geruimd, nog hele dag geen treinen

De boom die dinsdagavond veel schade veroorzaakte op het spoor tussen Tilburg en Den Bosch is geruimd. Woensdagochtend zijn de herstelwerkzaamheden aan de bovenleidingen begonnen. De hele dag rijden er nog geen treinen. Wel is de verwachting dat de werkzaamheden eerder afgerond kunnen zijn dan de voorspelde vrijdagochtend.

Volgens een woordvoerder van ProRail is er de hele nacht gewerkt om het spoor bij de De Bréautélaan in Vught vrij te maken.

De boom viel dinsdag rond zes uur om en trok de bovenleiding mee. De ravage was groot. Direct werd een plan gemaakt door een aannemer en het incidentenbestrijdingsteam om het spoor zo snel mogelijk te herstellen. "Dit is een klus waarbij we elke minuut goed moeten gebruiken", zegt een woordvoerder.

In de loop van woensdagochtend zijn de benodigde materialen ter plekke gebracht en is begonnen met het repareren van de bovenleidingen.

Geen treinen

Niet alleen de draden, maar ook de palen die de kabels dragen zijn zwaar beschadigd. Daarom zijn alle treinreizen op het traject woensdag uit de reisplanner geschrapt. ProRail adviseert om de reisplanner goed in de gaten te houden voor omleidingen. Wel is de verwachting dat de werkzaamheden eerder afgerond kunnen zijn dan de voorspelde vrijdagochtend.

Volgens de NS kunnen reizigers het beste omreizen via Boxtel en Eindhoven. Reizigers die naar Utrecht moeten kunnen het beste via Rotterdam omreizen. Volgens een woordvoerder zet het bedrijf geen vervangend busvervoer in vanwege de drie omreisroutes die sneller zouden zijn. Er zijn nog geen meldingen van grote drukte in de treinen door de omleiding.