In dit piepkleine dorpje in de VS rijdt een auto met een Tilburgs kenteken
Claudia Eekels is de moeder van Kaine. Ze woonde ooit in Tilburg, maar toen haar man geen verblijfsvergunning in Nederland kreeg, verhuisde ze voor de liefde naar de Verenigde Staten. Haar zoon Kaine werd in Nederland geboren, maar ging op jonge leeftijd mee. Hij woont dus al bijna zijn hele leven in Amerika.
Zelf kan hij zich niet herinneren dat hij er ooit gewoond heeft, want daarvoor was hij echt nog te jong. “Maar mijn zoon is een echte Tilburger. Hij is er geboren”, vertelt Claudia tegen Omroep Tilburg. “Hij is inmiddels echt veramerikaanst. De eerste drie jaar probeerde ik alleen Nederlands tegen hem te praten, maar dat is lastig als je als enige in een gezin een bepaalde taal spreekt.”
Uiteindelijk wilde hij net als zijn vriendjes Engels praten, maar hij kent nog wel een paar woordjes. “Zoals houdoe”, lacht zijn Tilburgse moeder.
"Ik dacht dat hij zijn eigen naam erop zou zetten."
Inmiddels is Kaine zestien en in de Verenigde Staten mag je dan je rijbewijs halen en een auto kopen. Zo gezegd, zo gedaan. In de staat Maine mag je zelf kiezen wat je op je kenteken zet. “Toen ik het aan hem vroeg, wist hij eigenlijk nog niet wat hij ging doen. Ik dacht eigenlijk dat hij zijn eigen naam erop zou zetten”, vertelt Claudia.
Ze ging mee naar het gemeentehuis om de auto te registreren. “Hij keek naar me en zei: ‘Ik zit eigenlijk te twijfelen tussen Brabant en Tilburg’. Toen had ik echt zoiets van: wat?” Uiteindelijk valt de keuze op Tilburg, omdat dat voor Amerikanen makkelijker uit te spreken is dan Brabant. Wel zit er achterop de auto een mooie rood-wit-geblokte sticker van de provincie.