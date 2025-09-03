In dit piepkleine dorpje in de VS rijdt een auto met een Tilburgs kenteken

In een klein dorpje in de Amerikaanse staat Maine rijdt sinds kort een auto rond met een wel heel Brabants tintje. Op het kenteken staat namelijk 'Tilburg'. De auto is van de 16-jarige Kaine, geboren in Tilburg, maar inmiddels al bijna zijn hele leven woonachtig in de Verenigde Staten. Dat schrijft Omroep Tilburg.

Claudia Eekels is de moeder van Kaine. Ze woonde ooit in Tilburg, maar toen haar man geen verblijfsvergunning in Nederland kreeg, verhuisde ze voor de liefde naar de Verenigde Staten. Haar zoon Kaine werd in Nederland geboren, maar ging op jonge leeftijd mee. Hij woont dus al bijna zijn hele leven in Amerika.

Zelf kan hij zich niet herinneren dat hij er ooit gewoond heeft, want daarvoor was hij echt nog te jong. “Maar mijn zoon is een echte Tilburger. Hij is er geboren”, vertelt Claudia tegen Omroep Tilburg. “Hij is inmiddels echt veramerikaanst. De eerste drie jaar probeerde ik alleen Nederlands tegen hem te praten, maar dat is lastig als je als enige in een gezin een bepaalde taal spreekt.” Uiteindelijk wilde hij net als zijn vriendjes Engels praten, maar hij kent nog wel een paar woordjes. “Zoals houdoe”, lacht zijn Tilburgse moeder.

"Ik dacht dat hij zijn eigen naam erop zou zetten."