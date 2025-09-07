Tributeband treedt op bij herdenking van Freddie Mercury: 'Enorme eer'

Voor de muzikanten van Crazy Little Things uit Bergen op Zoom kan het geluk niet meer op. Ze traden zaterdag als hoofdprogramma op tijdens de herdenking van Freddie Mercury in Montreux in Zwitserland. De tribute band speelde twee uur lang bekende en onbekende nummers van Queen. "Het was geweldig", vertelt drummer en bandleider Jean-Paul Heck.

Duizenden Queen-fans zijn afgereisd naar Montreux voor de herdenking, dit weekend, van de Queen-zanger. Dat deed de tributeband uit de Scheldestad ook: de groep mocht zelfs op een heel bijzondere wijze een eerbetoon aan Freddie Mercury brengen.

"Freddie zou vrijdag 79 jaar zijn geworden."

De band was uitgekozen om op te treden tijdens de herdenkingsdagen van de wereldberoemde zanger die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids. "Freddie zou vrijdag 79 jaar zijn geworden", vertelt Jean-Paul. "Dat wij hier hebben mogen optreden is een enorme eer. Dit is hét hoogtepunt van de afgelopen zeven jaar."

Freddie Mercury werd op 5 september 1946 geboren. Behalve Londen was Montreux de belangrijkste plek voor de zanger van de Engelse rockgroep. Queen kocht er eind jaren zeventig een opnamestudio waar de band tot aan de dood van Freddie talloze nummers opnam. Ook woonde de zanger een tijd lang in Montreux. Daar vindt rond zijn geboortedag altijd een herdenking plaats.

Toch was het voor de Bergse band nog best spannend. "Dat we in Nederland succesvol zijn hoeft niet te betekenen dat we internationaal ook in de smaak vallen." Gelukkig zat dat wel goed. Vanaf One Vision, het eerste nummer dat de band speelde, zong iedereen mee. "Je kan hier ook de onbekende nummers van Queen spelen. De fans kennen ze allemaal."

"Mijn vader nam mij als 11-jarig jongetje mee naar het concert."

Met uitzicht op Lake Geneva zong de band 25 Queen-nummers voor de duizenden fans uit onder meer Engeland, Japan en Zuid-Amerika. Na afloop was iedereen heel enthousiast over het optreden volgens Jean-Paul. "Het was heel bijzonder voor ons als band", licht hij toe. Voor hem was het ook een moment om een cirkel rond te maken. "Als 11-jarig jongetje nam mijn vader mij mee naar een concert van Queen. Tientallen jaren later mag ik Freddie en zijn band gedenken. Dat is heel mooi en een enorme eer." Het nummer dat zaterdag de meeste indruk maakte op Jean-Paul is 'Mother Love'. "Dat nummer stond op het laatste album van Queen en is een van de laatste nummers die Freddie heeft gemaakt met de band. Fans vinden het nummer fantastisch. Ze stonden vandaag ook met tranen in hun ogen toen we het speelden."

"Maandag moeten de meesten weer naar hun normale baan."

Queen-gitarist Brian May en drummer Roger Taylor waren zaterdag helaas niet in Zwitserland. "De manager was er wel", vertelt Jean-Paul. "De afgelopen jaren waren Brian en Roger er ook niet. Misschien dat ze volgend jaar, als Freddie 80 zou zijn geworden, er wel bij zijn." De muzikanten gingen zaterdagavond samen uit eten en proosten op Freddie. "Maandag moeten de meesten weer naar hun normale baan. Dat is wel even een omslag. Maar dit is zo bijzonder, dit gaat niemand van ons vergeten."

Crazy Little Things in Montreux bij het beeld van Freddie Mercury (foto: Jean-Paul Heck)