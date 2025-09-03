Ontsnapte lynx heeft nieuwe onderkomen en vormt nu fokkoppel

De jonge lynx die eerder dit jaar ontsnapte uit Eindhoven Zoo en na een zoektocht werd teruggevonden, is verhuisd naar een Duitse dierentuin. Daar gaat hij samen met een vrouwelijke lynx een fokkoppel vormen. Het doel is dat ze samen de diersoort terugbrengen in het wild.

Het dier van nog geen jaar oud wist begin mei te ontsnappen uit de dierentuin in Nuenen. Hij wist zich door het gaas van zijn kooi heen te werken, vermoedelijk omdat hij een duif aan de andere kant van zijn verblijf wilde pakken. Na de ontsnapping werd in een burgernetbericht opgeroepen om het dier niet zelf te benaderen en meteen 112 te bellen als iemand het dier zag. Wat volgde was een lange zoektocht naar de lynx. Iedere keer dat mensen in de omgeving meldden dat ze iets hadden gezien, rukten de dierenverzorgers uit. Het dier zat uiteindelijk in het bos, in de buurt van de dierentuin en was na zes dagen weer veilig thuis bij zijn ouders in Eindhoven Zoo. De afgelopen tijd verbleef hij achter de schermen in de dierentuin. Nieuwe woonplaats

Dat was alleen maar tijdelijk, blijkt woensdag. Eindhoven Zoo laat weten dat de jonge lynx 'een belangrijke nieuwe bestemming' heeft gekregen bij een dierentuin in Duitsland. Die dierentuin is verbonden aan een re-integratieproject voor lynxen. Ze hopen met dat project de lynx terug te kunnen brengen in bepaalde gebieden in Europa waar de soort bijna is verdwenen.