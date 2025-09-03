Ontsnapte lynx heeft nieuwe onderkomen en vormt nu fokkoppel
Het dier van nog geen jaar oud wist begin mei te ontsnappen uit de dierentuin in Nuenen. Hij wist zich door het gaas van zijn kooi heen te werken, vermoedelijk omdat hij een duif aan de andere kant van zijn verblijf wilde pakken. Na de ontsnapping werd in een burgernetbericht opgeroepen om het dier niet zelf te benaderen en meteen 112 te bellen als iemand het dier zag.
Wat volgde was een lange zoektocht naar de lynx. Iedere keer dat mensen in de omgeving meldden dat ze iets hadden gezien, rukten de dierenverzorgers uit. Het dier zat uiteindelijk in het bos, in de buurt van de dierentuin en was na zes dagen weer veilig thuis bij zijn ouders in Eindhoven Zoo. De afgelopen tijd verbleef hij achter de schermen in de dierentuin.
Nieuwe woonplaats
Dat was alleen maar tijdelijk, blijkt woensdag. Eindhoven Zoo laat weten dat de jonge lynx 'een belangrijke nieuwe bestemming' heeft gekregen bij een dierentuin in Duitsland. Die dierentuin is verbonden aan een re-integratieproject voor lynxen. Ze hopen met dat project de lynx terug te kunnen brengen in bepaalde gebieden in Europa waar de soort bijna is verdwenen.
Volgens de dierentuin jagen de volwassen mannetjes in de natuur hun zoons op den duur weg uit hun territorium. In Eindhoven Zoo was er daarom geen blijvende plek voor de eenjarige lynx die bij zijn ouders woonde. "Er is voor de overplaatsing van deze jonge lynx goed overleg geweest met de coördinator van het Europese managementprogramma van deze diersoort", legt een woordvoerder uit.
Die coördinator heeft bepaald waar het dier naartoe zou gaan en dat is de Duitse Oberwald Zoo geworden. "Daar krijgt hij de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan natuurbehoud door middel van een re-integratieproject. De jongen die in Duitsland geboren worden, zullen op termijn worden uitgezet in de natuur", schrijft de dierentuin.
Hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen vindt het mooi dat de lynx een nieuwe avontuur aangaat. "We zijn blij dat we een goede nieuwe bestemming voor hem hebben gevonden, waar hij ook nog eens kan bijdragen aan de terugkeer van de diersoort in het wild."
Leefgebied onder druk
De lynx is een schuwe katachtige die herkenbaar is aan de gepluimde oren. Er zijn verschillende soorten lynxen. In Eindhoven Zoo verblijft de Euraziatische variant. Van nature komen deze dieren voor in de bossen van Noord-Europa en Rusland. Hoewel de dieren in delen van Europa langzaam weer terugkeren, staat de soort in veel gebieden nog altijd onder druk door verlies van leefgebied en stroperij.
De ouders van de jonge lynx blijven in de dierentuin in Eindhoven wonen, meldt Eindhoven Zoo.