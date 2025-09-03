Eindhoven wil fatbikes en brommobielen verbannen van het fietspad

Fatbikes, brommobielen en elektrische stepjes: de fietspaden in de grote steden worden steeds voller. Voor de gemeente Eindhoven is de maat vol. Zij wil de elektrische voertuigen weren van het fietspad, zodat het verkeer veiliger wordt voor voetgangers en ‘gewone’ fietsers.

Samen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, doet Eindhoven die oproep in een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De verantwoordelijke wethouders van de vijf grote steden maken zich zorgen over 'grote en snelle lichte elektrische voertuigen die vaak zijn opgevoerd'. Ook zijn er zorgen over de toelating van e-stepjes en de opkomst van brommobielen.