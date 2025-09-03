Eindhoven wil fatbikes en brommobielen verbannen van het fietspad
Samen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, doet Eindhoven die oproep in een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.
De verantwoordelijke wethouders van de vijf grote steden maken zich zorgen over 'grote en snelle lichte elektrische voertuigen die vaak zijn opgevoerd'. Ook zijn er zorgen over de toelating van e-stepjes en de opkomst van brommobielen.
Niet genoeg maatregelen
Volgens de wethouders worden de snelheidsverschillen op de fietspaden door de verschillende gebruikers steeds groter, waardoor er meer ongelukken gebeuren. De voorgestelde maatregelen, zoals het instellen van een helmplicht en een minimumleeftijd voor e-bikes en fatbikes, gaan volgens de gemeenten niet ver genoeg.
“Het fietspad moet een veilige plek zijn voor alle fietsers”, benadrukken de gemeenten in de brief. “Niet alleen voor de grootste en sterkste.”
Petitie
Vorige jaar ondertekenden de gemeenten Eindhoven en Roosendaal al een petitie om aandacht te vragen voor de onveiligheid van fatbikes. Ook het snel veranderende aanbod van die fietsen, met uiteenlopende snelheden en breedtes, was toen al een punt van zorg.
Donderdag gaat de Kamercommissie in debat over de verkeersveiligheid.