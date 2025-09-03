Voormalig prins Amadeiro van Oeteldonk gaat de landelijke politiek in

Prins Amadeiro XXVI (de 26e), voormalig prins van Oeteldonk, gaat de landelijke politiek in. De 55-jarige Koen Becking stapt het demissionaire kabinet in als staatssecretaris van Funderend Onderwijs en Emancipatie voor de VVD. Becking was vijf jaar lang de prins van Oeteldonk en stapte vorig jaar op.

De VVD en BBB moesten snel nieuwe bewindslieden vinden om het vertrek van de ministers en staatssecretarissen van NSC op te vangen. Becking is een van die nieuwe gezichten in het demissionaire kabinet, dat alleen nog wordt gevormd door de VVD en BBB.

Van 2012 tot 2020 was Becking voorzitter van het bestuur van de Tilburg University. Maar hij is ook in Den Bosch dus een bekende. In 2019 werd hij Prins Amadeiro XXVI. Die rol vervulde hij vijf jaar lang, tot hij in oktober vorig jaar per direct afscheid nam van het Bossche carnaval.