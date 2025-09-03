Meisje (14) belt politie vanaf wc nadat man (37) haar wil verkrachten

Een meisje van 14 belde vanaf de wc in paniek naar de politie. Ze was meegenomen door een 37-jarige man, die haar in zijn huis had gekust en betast en alvast een condoom had gehaald. De gewaarschuwde politie kwam snel naar het huis van de man in Oss en arresteerde hem. In de rechtbank in Den Bosch ontkende deze Salah H. dat hij verkeerde bedoelingen had, maar justitie gelooft hem niet en eiste woensdag drie jaar cel.

De officier van justitie kon deze zaak niet los zien van de huidige discussie over de veiligheid van vrouwen en meisjes. Ze nam het Salah H., die in 2009 uit Somalië naar Nederland kwam, dan ook extra kwalijk dat hij alles ontkent en zich totaal niet heeft bekommerd om haar. “Haar leven is onherstelbaar beschadigd door hem”, oordeelde de officier. “Meisjes horen niet op klaarlichte dag meegenomen te worden.” De ontvoering en poging tot verkrachting vonden op 14 maart plaats. Salah H. zag het 14-jarige meisje bij winkelcentrum De Ruwaard in Oss. Hij trok haar aan haar arm zijn auto in en nam haar mee naar Den Bosch, waar hij joints kocht. Vervolgens gingen ze naar zijn huis in Oss. Eenmaal op de bank kuste hij haar in haar nek, likte in haar oor en probeerde hij haar shirt uit te trekken en betastte hij haar borsten, zo vertelde het meisje. Toen de man een condoom had gehaald en op tafel had gelegd, vluchtte het meisje de wc in en belde ze de politie.

Volgens Salah H. klopt er niks van het verhaal van het meisje. Ze zou misselijk zijn geweest en omdat er bij haar niemand thuis was, nam hij haar mee. Hij wilde haar dus helpen en had haar niet meegesleurd en gedwongen. En dat hij haar meegenomen had, daar had hij nu wel heel veel spijt van. Vooral omdat hij nu ziet hoe andere mensen daar op hebben gereageerd. “Ik snap dat je zoiets ook anders kunt zien”, zo zag hij nu. In de buurt waar de man zijn huis huurde, wachtten ze de rechtszaak niet af. Daar werd de man in maart al veroordeeld door zijn huis én auto onder te kalken met teksten als ‘vieze pedo’. Zijn huis is H. inmiddels kwijt, want de gemeente wil hem niet meer terug in de wijk.

Ook na het dichttimmeren, gingen de bedreigingen verder (Foto: Carlijn Kösters).

Opvallend genoeg had Salah H. vooral medelijden met zichzelf. Hij zou nooit seks willen met een meisje van 14. Hij heeft zelf zes kinderen bij twee vrouwen onder wie een dochter van 13. Regelmatig kwamen er tranen, want Salah had het allemaal niet zo bedoeld. Hij had haar eigenlijk met geen vinger aangeraakt en ook geen joint laten roken. Maar dan was het wel weer vreemd dat er DNA aan de binnenkant van de bh van het meisje zat, maar volgens de advocaat was dat DNA via via in die bh beland en niet rechtstreeks. De officier ging er echter vanuit dat het verhaal van het meisje klopt. Niet alleen vanwege het gevonden DNA, maar ook door wat ze direct aan agenten vertelde toen H. in zijn huis werd gearresteerd. En ook uit appjes aan haar vriend bleek dat ze onderweg bang was. Hij wilde seks met haar, zo had hij gezegd en zoende, likte en betastte het meisje. Hij had zijn riem al afgedaan, een condoom gepakt en in zijn broekzak zaten twee viagrapillen. Eis officier

De officier zag dan ook alle reden om een celstraf te eisen. Wat haar betreft moet Salah H. drie jaar de cel in. Omdat hij nog in een proeftijd zat na een mishandeling van de nieuwe vriend van een ex moet hij een voorwaardelijke straf van vier maanden, die hij daarvoor kreeg, nu alsnog uitzitten. Salah snapte niet wat er mis was met het meisje dat ze al deze dingen verzint, zo zei hij in zijn laatste woord. Hij bleef de hele zitting volhouden dat hij iets doms had gedaan door haar te helpen en zo de schijn tegen te krijgen. Er was niets gebeurd, zo hield hij vol. Zijn advocaat vroeg dan ook om vrijspraak. De rechtbank doet op 17 september uitspraak in deze zaak.