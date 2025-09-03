Taxichauffeur cel in na doodrijden fietser: 'Je rijdt niet per ongeluk 100'
De rechtbank neemt Kalin B. het dodelijke ongeluk extra kwalijk omdat hij beroepsmatig in een taxi reed. Hij had als professional beter moeten weten en ‘zich rekenschap moeten geven van de verantwoordelijkheid die hij draagt als hij een auto bestuurt’, zo schrijft de rechtbank in haar vonnis.
B. maakte met een enorme klap op 30 oktober 2022 een einde aan het leven van de 23-jarige Zander. Die stak om kwart over vier ’s nachts op de fiets de Lunetstraat in Breda over en werd geschept door de taxibus van B. De volgende ochtend overleed Zander in het ziekenhuis in Tilburg.
B. probeerde zich tijdens de zitting vrij te pleiten: "In mijn beleving reed ik niet veel te hard en had ik groen licht. Ik heb de fietser ook helemaal niet gezien.”
Maar die beleving van Kalin werd keihard tegengesproken door de feiten. De taxichauffeur reed die herfstnacht vanaf het NAC-stadion met een snelheid van tussen de 90 en 100 kilometer per uur over de Lunetstraat, zo bleek uit onderzoek. En dus niet met 50 tot 60 kilometer per uur, zoals hij eerder tegen de politie had gezegd. Daarvoor reed hij ook al veel te hard op de A16 en de Backer en Ruebweg. Toen hij onder het spoor doorreed richting centrum reed hij eerst door rood licht op de kruising met de Slingerweg.
Even verderop reed hij ook tegen de 100 toen hij de kruising met de Meidoornstraat naderde, waar Zander net groen licht had gekregen om over te steken. Het rode licht voor Kalin B. stond toen al ruim een minuut op rood. Toch raasde de taxichauffeur door en schepte hij de fietsende Zander.
Dat die geen enkele kans had om de aanrijding te overleven, bleek wel uit camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond. Te zien was hoe ongelooflijk hard Zander werd geschept. De taxibus stond dan ook pas na een meter of honderd stil.
Volgens de rechtbank kan het ‘gedurende lange tijd rijden met een aanzienlijk hogere snelheid dan is toegestaan en het tweemaal passeren van verkeerslichten die al geruime tijd rood uitstraalden, niet anders dan opzettelijk worden gedaan'. De rechters oordeelden dat B. roekeloos reed.
B. heeft de regels dus opzettelijk geschonden, zo meent de rechtbank. Hij reed regelmatig over de Lunetstraat en zou de verkeerssituatie ter plaatse dus goed moeten kennen. "Desalniettemin is verdachte met deze snelheid, door het rode licht, het kruispunt opgereden terwijl andere verkeersdeelnemers konden oversteken", oordeelt de rechtbank.
Broer aan het woord
De moeder, broer en zus vertelden in hun spreekrecht dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn en dat ze Kalin het ongeluk zeer kwalijk nemen. “Ik gebruik het woord ongeluk ook niet. Je rijdt niet per ongeluk 100. Dat is een bewuste keuze”, stelde de oudere broer van Zander.
De officier van justitie eiste twee weken geleden 20 maanden cel en 44 maanden zonder rijbewijs. De rechtbank legde dezelfde celstraf op als de eis, maar ze oordeelde dat B. 36 maanden niet mag rijden in plaats van de geëiste 44 maanden. Deze ‘korting’ kreeg B. omdat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.