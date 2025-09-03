Taxichauffeur cel in na doodrijden fietser: 'Je rijdt niet per ongeluk 100'

Taxichauffeur Kalin B. (51) uit Etten-Leur moet 20 maanden de cel in voor het doodrijden van de 23-jarige Zander op 30 oktober 2022 in Breda. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag geoordeeld. Ook is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

De rechtbank neemt Kalin B. het dodelijke ongeluk extra kwalijk omdat hij beroepsmatig in een taxi reed. Hij had als professional beter moeten weten en ‘zich rekenschap moeten geven van de verantwoordelijkheid die hij draagt als hij een auto bestuurt’, zo schrijft de rechtbank in haar vonnis. B. maakte met een enorme klap op 30 oktober 2022 een einde aan het leven van de 23-jarige Zander. Die stak om kwart over vier ’s nachts op de fiets de Lunetstraat in Breda over en werd geschept door de taxibus van B. De volgende ochtend overleed Zander in het ziekenhuis in Tilburg. B. probeerde zich tijdens de zitting vrij te pleiten: "In mijn beleving reed ik niet veel te hard en had ik groen licht. Ik heb de fietser ook helemaal niet gezien.”

Maar die beleving van Kalin werd keihard tegengesproken door de feiten. De taxichauffeur reed die herfstnacht vanaf het NAC-stadion met een snelheid van tussen de 90 en 100 kilometer per uur over de Lunetstraat, zo bleek uit onderzoek. En dus niet met 50 tot 60 kilometer per uur, zoals hij eerder tegen de politie had gezegd. Daarvoor reed hij ook al veel te hard op de A16 en de Backer en Ruebweg. Toen hij onder het spoor doorreed richting centrum reed hij eerst door rood licht op de kruising met de Slingerweg.

Op de kruising ligt een monument voor Zander (Foto: Google Maps).