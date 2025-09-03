Koningin Máxima prijst zusters: 'Bijzonder dat zij hun plek teruggeven'

Het was een bijzondere dag voor de Zusters Franciscanessen in Veghel. Koningin Máxima kwam woensdagmiddag bij hen langs voor een werkbezoek. Het klooster en de directe omgeving zijn de afgelopen jaren flink verbouwd en nu is het woon- en zorggebied bijna klaar. "Vandaag is de kers op de taart", vertelt een trotse zuster Gerda.

De zusters zitten al ruim 180 jaar in het centrum van Veghel. Op het hoogtepunt woonden er meer dan 100 zusters, nu nog 18. "Het werd veel te groot", blikt moederoverste Gerda terug. "We wilden dit hele complex een goede bestemming geven." Even was er het plan om het hele complex van acht hectare te verkopen en er een hotel van te maken. Maar dat idee viel niet bij alle zusters goed, vooral omdat zij bekend stonden om hun leven dat gewijd is aan zorg. En daar werd ook de oplossing gevonden. "De gedachte van wat wij hier jarenlang in het klooster hebben gedaan moest doorgaan, maar dan op een andere manier."

"We krijgen af en toe een beetje op ons sodemieter."

Het Kloosterkwartier, het gebied rond het klooster en het voormalige ziekenhuis, ontwikkelde zich sinds 2016 steeds meer tot een nieuwe wijk. Er zijn koophuizen, sociale huurappartementen en zorgwoningen. Naast wonen is er ook aandacht voor (sociale) zorg in de wijk.

Zo is er binnen het Kloosterkwartier een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, een biljartvereniging en wordt er weer gewerkt in de oude wasserij van de zusters. "Het moet een plek zijn waar mensen elkaar kennen, een plek waar we inspelen op de noden van de tijd", stelt projectontwikkelaar Coen Hendriks. De zusters zijn altijd nauw betrokken geweest bij de plannen van de projectontwikkelaar. "Voor iedere nieuwe ontwikkeling vroegen we toestemming bij zuster Gerda. We krijgen zelfs af en toe een beetje op ons sodemieter dat het niet snel genoeg ging”, lacht Hendriks.

"De ontmoeting met de zusters was fantastisch."

Inmiddels is het eind van het project in zicht. Reden genoeg voor de projectontwikkelaar om de koningin uit te nodigen. De nog achttien levende zusters mochten samen met haar een kopje koffie drinken én op de foto. "Ik stond ernaast", vertelt de 92-jarige zuster Julia kort nadat hare majesteit het gezelschap verlaten heeft. "Ze is zó gewoon. Alsof het een eigen zus van me is." "Vandaag de kers op de taart", voegt zuster Gerda toe. "Dat ze hier was, daar zijn we heel blij mee. Het was de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk, maar we kunnen er uiteindelijk tevreden op terugkijken." Koningin dacht daar hetzelfde over. "De ontmoeting met de zusters was fantastisch. Het is heel bijzonder dat zij de plek teruggeven aan de gemeenschap. Een plek die past bij hun idealen."

Zuster Julia (in het rood) krijgt een hand van koningin Máxima (foto: Tom Berkers).

De aankomst van koningin Máxima (foto: Tom Berkers).