Slingerende bestuurder rijdt rond met tientallen pakjes drugs in zijn auto

Een 28-jarige bestuurder die dinsdagavond op de A27 bij Breda slingerend rondreed met een telefoon in zijn hand, bleek meer op zijn kerfstok te hebben. In zijn auto werden bij een politiecontrole tientallen pakjes drugs gevonden. Vermoedelijk handelt de man uit Breda in drugs.

De politie denkt daarnaast dat de man onder invloed was van cocaïne toen hij achter het stuur zat. Ook verdenkt de politie de man van drugshandel. De Bredanaar werd opgepakt en zit nog vast.

Kleine pakjes met drugs

Agenten merkten de auto van de man dinsdagavond op tijdens een surveillanceronde. “Het vermoeden bestond dat de bestuurder een telefoon in zijn hand had. Daarbij hield hij er een slingerende rijstijl op na”, meldt de politie.

De bestuurder werd verzocht om te stoppen bij een tankstation aan de A27 in Oosterhout. Dat deed hij netjes. “Bij controle bleek dat het voertuig in slechte staat verkeerde en dringend onderhoud nodig had”, zegt de politie.



Ook werden er in de wagen tientallen kleine pakjes drugs gevonden. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.