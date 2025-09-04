Marlou reist vier uur per dag, omdat ze geen studentenkamer kan vinden

Het nieuwe studiejaar is begonnen, maar voor Marlou Lankhaar ziet dat er anders uit dan voor de meeste studenten. Ze reist dagelijks vier uur, omdat ze geen studentenkamer in Eindhoven kan vinden. "Ik ben al sinds januari op zoek, maar er is weinig aanbod en de kamers die beschikbaar komen zijn megaduur."

Vorige week begon Marlou aan haar studie vastgoedkunde aan de Fontys Hogeschool, in Eindhoven. Ze woont nu nog bij haar ouders in Waddinxveen, maar zou graag in dezelfde stad als haar studiegenoten wonen. Via verschillende Facebookgroepen, Instagramkanalen en woningcorporaties probeert ze sinds begin dit jaar aan een kamer te komen. Helaas nog zonder succes. "Ook bij mijn studentenvereniging weten ze dat ik nog op zoek ben", zegt ze. Haar budget is 500 euro voor een kamer en veel eisen heeft ze niet: "Gewoon een kamer vinden binnen mijn budget is het belangrijkste." Dat blijkt in de praktijk erg lastig. "De meeste kamers die ik voorbij zie komen zijn veel duurder, maar ik kan dat niet betalen. Ik moet ook nog boodschappen kunnen doen", licht Marlou toe. Bij woningcorporaties waar de kamers een stuk betaalbaarder zijn, staat ze op de wachtlijst. "Maar daar krijg je een kamer op basis van je inschrijftijd en dan ben ik nummer vierhonderd van de ongeveer vijfhonderd geïnteresseerden."

Marlou is niet de enige student die maar geen kamer kan vinden. Het totale tekort aan studentenwoningen in de negentien grootste studentensteden wordt volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS) geschat op 21.500 woningen.

"Mijn huisgenootje betaalt 100 euro meer voor een kamer die net zo groot is."

Voor Marlou zit er niks anders op dan blijven zoeken en steeds weer reageren. Maar zelfs als je wat hebt kunnen vinden, is het niet altijd ideaal. Amber* betaalt 530 euro voor een studentenkamer van vijftien vierkante meter in Tilburg. "Die prijs is erg hoog voor Tilburg, maar ik kon niks anders vinden", legt ze uit. Ze was nog maar net in de kamer getrokken toen de kamer naast haar vrijkwam. "Voor die kamer is mijn huisgenootje 630 euro per maand kwijt, terwijl onze kamers net zo groot zijn." De prijzen van studentenkamers in Tilburg stegen het afgelopen jaar met 23 procent, blijkt uit cijfers van Kamernet. De stad kende, op Nijmegen na, de grootste stijging van heel Nederland. De huisgenootjes van Amber die er al een jaar of vijf wonen zijn die dans ontsprongen. "Zij betalen nog geen 400 euro", weet ze.

"Ik kijk er niet van op als de kamers van 400 euro binnenkort 650 euro kosten."

Het is dat Amber het naar haar zin heeft in het studentenhuis, anders was ze al op zoek gegaan naar iets anders. Nu kijkt ze af en toe naar het aanbod. "Als er iets voorbijkomt waar ik samen met een vriendinnetje zou kunnen gaan wonen, ga ik denk ik wel reageren." Uit angst dat het tegen haar zal werken, durft ze niet aan te kloppen bij de huurbaas of beheerder met vragen over de huurprijs. "Maar ik zou er niet van opkijken als de kamers in ons huis van 400 euro binnenkort 650 euro gaan kosten, wanneer er een nieuwe huurder in komt." *De echte naam van Amber is bij Omroep Brabant bekend. Om privacyredenen doet ze haar verhaal onder deze naam.