Eindhoven wil 30 kilometer in de bebouwde kom als norm: 'Minder doden'

Met de auto nog maar 30 kilometer per uur mogen rijden binnen de bebouwde kom. Als het aan de gemeente Eindhoven ligt, is het binnenkort zover. Ook wil de gemeente dat fatbikes en andere elektrische voertuigen op de weg tussen het andere verkeer gaan rijden en niet langer op het fietspad. Dit zorgt ervoor dat fietsers op het fietspad grotendeels dezelfde snelheid hebben. En dat draagt weer bij aan veiligere fietspaden én wegen.

Aanleiding voor de gemeente Eindhoven om ook een krabbel te zetten onder deze brief is de verkeersveiligheid in de stad. "Daar gaat het al langer niet goed mee en het aantal verkeersslachtoffers neemt toe in Eindhoven", zegt een woordvoerder. "Met name de illegale en opgevoerde, onveilige fatbikes vormen een groot veiligheidsrisico", gaat de woordvoerder verder.

Woensdagochtend bleek dat de gemeente elektrische voertuigen, zoals fatbikes, van het fietspad wil weren, zodat het verkeer veiliger wordt voor voetgangers en ‘gewone’ fietsers. Samen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, deed Eindhoven die oproep in een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Steeds meer verschillende snelheden

"Er komen steeds meer lichte elektrische vervoermiddelen bij en die moeten allemaal op het fietspad. Het wordt daardoor drukker en de snelheidsverschillen nemen toe. Veel fietspaden zijn daar helemaal niet op ingericht."

De gemeente verzoekt de Kamer daarom dringend om van 30 kilometer per uur de norm te maken in heel Nederland. Dat kan landelijk gezien elk jaar minstens 13 verkeersdoden en 600 ernstige ongelukken voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Decisio in opdracht van de Fietsersbond.

Verkeersborden vervangen zou al helpen stelt het bureau. Straten zouden dan ook opnieuw moeten worden ingericht, met drempels of bredere stoepen. Eindhoven is al bezig met het herinrichten van wegen, maar daar moet meer vaart achter. "Als gemeente gaan wij door met het herinrichten van veilige 30km-straten. Maar dat is duur, sommige straten zijn pas over jaren aan de beurt en die tijd hebben wij niet om de trend van verkeersslachtoffers nu te breken", sluit de gemeente af.

Fatbikes vaker op spoedeisende hulp

Cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL bevestigen het beeld dat steeds meer bestuurders en passagiers van fatbikes na een ongeluk in het ziekenhuis belanden. Ongeveer 15 procent van alle fietsers die op de spoedeisende hulp belandt zat op een fatbike op het moment van ongeluk.

Bovendien mogen fatbikes maximaal 25 kilometer per uur halen, maar zijn ze relatief makkelijk op te voeren tot 50 kilometer per uur of zelfs nog harder.