Efteling leegt wensbron en fatbikes weg van fietspad: dit gebeurde vandaag

Van een leeggehaalde wensbron in de Efteling tot een Tilburgs kenteken in Amerika: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Efteling-medewerkers haalden honderden kilo's muntgeld uit de bekende wensbron, die sinds 1985 jaarlijks wordt geleegd. Alle opbrengsten gaan naar Save the Children, dat inmiddels al meer dan 200.000 euro heeft ontvangen. De exacte opbrengst van dit jaar wordt in oktober bekendgemaakt. Hier lees je het hele verhaal.

In een klein dorpje in de Amerikaanse staat Maine rijdt een auto rond met een bijzonder kenteken: 'Tilburg'. De wagen is van de 16-jarige Kaine, die in Tilburg werd geboren maar nu in de VS woont. Zijn moeder verhuisde ooit voor de liefde naar Amerika. Lees hier de achtergronden.

Een omgevallen boom op het spoor tussen Tilburg en Den Bosch zorgt de hele dag voor geen treinverkeer. ProRail werkte de hele nacht om de boom te verwijderen en is nu bezig met het herstel van de beschadigde bovenleidingen. De verwachting is dat de werkzaamheden eerder klaar zijn dan vrijdagochtend. Hier lees je het hele verhaal.

Wethouder Dolf Warris van Oss stuurt verenigingen een excuusbrief over de abrupte beëindiging van de oud papier inzameling. Vanaf 1 januari mogen verenigingen geen oud papier meer ophalen voor een vergoeding. De wethouder wil op korte termijn met de getroffen verenigingen om tafel. Check het hier.

Eindhoven wil samen met andere grote steden fatbikes, brommobielen en elektrische stepjes weren van het fietspad. In een brief aan de Kamercommissie uiten de steden hun zorgen over de toenemende snelheidsverschillen en onveiligheid op fietspaden. Hier lees je hun analyse.