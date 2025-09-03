Twee zwaargewonden bij frontale botsing tussen auto's

Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Bredaseweg in Rijsbergen zijn woensdagavond twee inzittenden zwaargewond geraakt. Een van de twee zou er slecht aan toe zijn, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Volgens de politie reed een van de wagens op de verkeerde weghelft.

Een van de zwaargewonden is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De straat is afgezet. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig in de straat, waaronder de brandweer, politie en ambulances.



De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.