Vrouw (83) gewond bij steekpartij in huis, echtgenoot (83) opgepakt

In een huis aan de Winnensland in Geldrop is woensdagnacht een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om de 83-jarige bewoonster van het huis. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Haar man van 83 is door de politie aangehouden.

Onduidelijk is hoe ernstig de verwondingen van de vrouw zijn. Hierover kan een woordvoerder van de politie woensdagnacht nog niks zeggen.

De aangehouden man is voordat hij door de politie werd meegenomen in de ambulance nagekeken. Onduidelijk is of hij ook gewond is geraakt.

De aangehouden man wordt door de politie meegenomen (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).

Het huis wordt verzegeld en het onderzoek naar de steekpartij gaat donderdag verder, zo laat de politiewoordvoerder weten. Agenten zijn woensdagnacht rond half vier nog wel aanwezig in en bij het huis, geeft ze aan. Maar het uitgebreide (sporen)onderzoek door forensisch specialisten van de politie gaat donderdag verder.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.