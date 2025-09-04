Advertentie
Beginnend bestuurder (19) scheurt met 100 kilometer door bebouwde kom
Vandaag om 07:52 • Aangepast vandaag om 09:34
nl
Een beginnend bestuurder heeft het woensdagavond flink bont gemaakt op de Westerparklaan in Breda. Agenten zagen de 19-jarige met ruim honderd kilometer per uur rijden, terwijl op die weg maximaal vijftig is toegestaan.
De politie nam dat niet licht op: het rijbewijs van de jongeman is ingevorderd. Na correctie bleek hij 51 kilometer per uur te hard te hebben gereden.
